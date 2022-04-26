В сериале СТБ Спіймати Кайдаша серии 7 от 26.04.2022 Лаврин едет на заработки в Обухов, а молодую маму Мелашку оставляет на поруки скандальной родне. Кайдашиха снова принимается загружать младшую невестку работой, для того чтобы самой как можно больше времени проводить с внуком. Доходит до того, что бабушка вообще перестает подпускать маму к ребенку.

Наблюдая за семьей брата, Карпо тоже острее ощущает желание иметь детей. Это подталкивает его больше времени проводить с Анжелиной и даже предложить Тане оформить на него опеку за девочкой с обязанностью платить алименты. Мотря же переживает отсутствие ребенка по своему – она относится к псу Султану, как к собственному чаду. Чем завершиться эта трагедия? И сможет ли брак Карпа выстоять? Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша 7 серию на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Спіймати Кайдаша

Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 8 серия от 01.01.2021