В сериале Спіймати Кайдаша 6 серии от 25.04.2022 Мотря и Карпо переехали в отдельную хату. Но и это не поставило точку на регулярных семейных конфликтах. Теперь старшая невестка хочет себе отдельный двор и отдельное хозяйство. Вместе с Кайдашихой они спорят, за чьи деньги покупали свиней и кто их больше кормил, кому сколько огорода причитается и сколько двора. Передел инструментов устроил и Карпо, который решился отделиться от пьющего отца и зарабатывать в СТО самостоятельно.

Лаврин с Мелашкой стараются держаться подальше от конфликтов. Но вместо этого попадают между двух огней. Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 6. Узнайте, угодила ли вторая невестка требовательной Кайдашихе?

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Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 7 серия от 01.01.2021