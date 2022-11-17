Поймать Кайдаша: 5 серия смотреть онлайн — 17.11.2022

Спіймати Кайдаша | 17.11.2022 | 2022

Лаврин все лето ухаживал за Мелашкой и в сериале Спіймати Кайдаша 5 серии от 17.11.2022 решился засылать сватов. Кайдашиха обрадовалась – наконец-то у нее будет рабочая невестка без скверного характера, как у Мотри. Но чем ближе семья героев подъезжала к селу Биевцы, тем ухудшалось настроение Маруси: дорога плохая, улицы узкие, хаты маленькие и местами заброшенные. Что уж и говорить о ее «радости», когда она увидела, как бедно живут Балаши.

Совсем не обрадовалась сватовству Лаврина и Мотря. Она сразу разволновалась, где же новая семья будет жить: все комнаты в доме уже заняты. Она не на шутку разошлась и стала пилить Карпа, чтобы тот уговорил брата переделать под жилье сарай. Удалось ли ей выжить из хаты Мелашку, которая даже не успела стать невесткой? Смотрите онлайн в 5 серии Спіймати Кайдаша.

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