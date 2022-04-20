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Video: Спіймати Кайдаша: 4 серия смотреть онлайн – 20.04.2022

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Поймать Кайдаша | 20.04.2022 | 2022

Норовистая Мотря в сериале Спіймати Кайдаша 4 серии от 20.04.2022 смогла уговорить Карпа и устроилась на работу в сельский совет. Дома она стала появляться реже, но ссоры в хате так и не угасли. Каждый раз как свекровь и невестка оказываются в одной комнате – тут же раздаются крики. Кайдашиха роется в вещах молодых и считает их деньги, а Мотря злится и требует от Карпа поставить замок на дверь.

Лаврин приезжает домой каждые выходные, но выдержать даже один день с родственниками не может. Поэтому сбегает ночевать к соседке Тане, которая уже родила дочку то ли от его брата, то ли от самого героя. Младший Кайдашенко не любит ее, но жалеет и старается помогать чем только может. Даже думает, не жениться ли ему. А старый Омелько затеял лечение от алкоголизма. Насколько ему это удается – смотрите онлайн в Спіймати Кайдаша серии 4.

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