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Video: Поймать Кайдаша: 4 серия смотреть онлайн - 16.11.2022

Смотреть онлайн сериал Поймать Кайдаша - 4 серия от 16.11.2022. Украинский драматический фильм Поймать Кайдаша серия 4 уже на сайте
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Спіймати Кайдаша | 16.11.2022 | 2022

Норовистая Мотря в сериале Спіймати Кайдаша 4 серии от 16.11.2022 смогла уговорить Карпа и устроилась на работу в сельский совет. Дома она стала появляться реже, но ссоры в хате так и не угасли. Каждый раз как свекровь и невестка оказываются в одной комнате – тут же раздаются крики. Кайдашиха роется в вещах молодых и считает их деньги, а Мотря злится и требует от Карпа поставить замок на дверь.

Лаврин приезжает домой каждые выходные, но выдержать даже один день с родственниками не может. Поэтому сбегает ночевать к соседке Тане, которая уже родила дочку то ли от его брата, то ли от самого героя. Младший Кайдашенко не любит ее, но жалеет и старается помогать чем только может. Даже думает, не жениться ли ему. А старый Омелько затеял лечение от алкоголизма. Насколько ему это удается – смотрите онлайн в Спіймати Кайдаша серии 4.

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