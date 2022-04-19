Война между свекровью и невесткой в сериале Спіймати Кайдаша 3 серии от 19.04.2022 началась с самого первого дня, как Мотря переступила порог нового дома. Теперь она только и встает доить корову и кормить свиней, топит и заметает в доме и варит еду. А коварная Маруся раз за разом постанывает и жалуется на плохое самочувствие. Не считает нужным защищать жену и Карпо.

Сплошные ссоры выживают из дому Омелька и Лаврина. Глава семейства спивается в гараже до появления галлюцинаций. А его младший сын решает уехать в город на заработки. В канун Рождества Мотря находит письмо, которое соседка Таня написала Карпу. Что было внутри? И какое решение Таня приняла по поводу нежеланного ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 3.

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Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 4 серия от 20.04.2022