Поймать Кайдаша: 2 серия смотреть онлайн — 18.04.2022

Спіймати Кайдаша | 14.11.2022 | 2022

В сериале Спіймати Кайдаша 2 серии от 14.11.2022 в Семигорах вовсю идут приготовления к свадьбе Карпа и Мотри. Этой новости не рад никто: ни сами Кайдаши, которые не хотят норовистую невестку, ни семья Мотри, считающая будущего зятя головной болью всего села, ни безответно влюбленные Артем и Таня. Сватам приходится договариваться, где праздновать свадьбу: в кафе или дома. Невеста против шатра во дворе, а Маруся Кайдашиха не хочет тратить деньги на банкет. Не могут герои Спіймати Кайдаша договориться и о том, где будут жить молодые после бракосочетания.

На фоне свадебных хлопот никто, кроме Лаврина, не замечает страданий соседки Тани. Женитьба Карпа настолько ударила по девушке, что она вконец потеряла покой: обратилась к бабе Параске за травами, обрезала волосы, каждый день ходит с заплаканным лицом. Парень пытается приободрить ее, но дело доходит до больницы… Что произойдет с Таней? И сможет ли она отпустить Карпа? Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серия 2.

Смотреть онлайн все серии сериала Спіймати Кайдаша

Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 3 серия от 15.11.2022