Брак Мелашки и Лаврина в сериале Спіймати Кайдаша 12 серии от 04.05.2022 трещит по швам. У Лаврина не хватает смелости отпустить жену, но и доверять ей после измены он больше не может. Мужчина перестал скрывать, что Меланя плохая хозяйка и плохая мать. Ведь именно по ее вине они чуть не потеряли сына…

Атмосфера в доме Кайдашей снова накалена до предела. В стране начался Майдан и война на Донбассе. Управляющий убежал и Карпо остался без работы. Он называет революцию вирусом, а Лаврин обвиняет брата в том, что он ненавидит Украину. Васю призвали в армию, и он пропал в Иловайском котле. Света одна из немногих ищет его и старается верить, что он жив. Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша 12 серию и узнайте, придет ли мир в Семигоры и семью героев?

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