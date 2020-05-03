После побега Мелашки в Киев жизнь в семье героев Спіймати Кайдаша в 11 серии от 03.05.2022 изменилась. Все стараются беречь младшую невестку, не ругаться с ней, не перегружать. Но это девушку не успокаивает. Она часто отпрашивается в город по мнимым делам и до сих пор переписывается с Сашей из Донецка. О ее секрете узнает Карпо, который не знает, что сделать первым: прибить Мелашку, набить морду ее любовнику или рассказать Лаврину. Что он выберет? Смотрите в новой серии Спіймати Кайдаша.

Омелько снова запил. Каждый раз его попойки приводят к последствиям, страшнее предыдущих. Он не узнает людей, не может стоять на ногах и внятно разговаривать. Сможет ли он еще раз победить свою тягу к алкоголю? Узнайте в 11 серии Спіймати Кайдаша.

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Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 12 серия от 01.01.2021