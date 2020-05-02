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Video: Спіймати Кайдаша: 10 серия смотреть онлайн – 02.05.2022

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Спіймати Кайдаша | 02.05.2022 | 2022

Над семьей героев сериала Спіймати Кайдаша в 10 серии от 02.05.2022 нависла новая туча проблем. У Мелашки и Лаврина окончательно прошел конфетно-букетный период отношений. И совсем еще юная девушка поняла, что выйдя замуж в 17 лет, не нагулялась, не нажилась для себя самой и не посмотрела мир. Мелашка начинает бунтовать: не присматривает за детьми, не готовит еду и огрызается на любое замечание Маруси. Лаврин же ходит как смерть: с черными кругами под глазами от дикой усталости. Он не узнает мать и путает ее с женой, не различает день и ночь. Но даже жалость к мужу не останавливает младшую невестку. Она придумывает план, как сбежать из-под гнета Кайдашей. Сможет ли героиня бросить собственных детей ради лучшей жизни? Смотри онлайн Спіймати Кайдаша серию 10.

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