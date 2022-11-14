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Video: Поймать Кайдаша: 1 серия смотреть онлайн - 14.11.2022

Смотреть онлайн сериал Поймать Кайдаша - 1 серия от 14.11.2022. Украинский драматический фильм Поймать Кайдаша серия 1 уже на сайте
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Спіймати Кайдаша | 14.11.2022 | 2022

Дембель Лаврина в сериале Спіймати Кайдаша 1 серии от 14.11.2022 не прошел без приключений. Старый Омелько с перепоя чуть не разбил свою Волгу, Карпу наставила рога строптивая Мотря, которая только что вернулась с учебы в Богуславе, а сам Лаврин пережил «теплый прием» с соседкой Танькой. Целый год воздержания дал о себе знать, и парень с удвоенной скоростью принялся забивать девушкам головы прогулками под звездами. Да только такое рвение уже грозит  младшему Кайдашенку насильным венцом.

Бедной Марусе некогда и передохнуть. Героиня сериала Спіймати Кайдаша, единственная хозяйка в доме, переживает, что муж начал много пить, а старший Карпо похудел от приворота какой-то ведьмы. Удастся ли ей вылечить алкоголизм Омелька и романтическую зависимость сына, тайно подливая им в чай специальные травы от местной знахарки? Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серия 1 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Спіймати Кайдаша

Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 2 серия от 14.11.2022

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