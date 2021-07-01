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Video: Снайперша: серия 3 от 01.07.2021

Сериал Снайперша 3 серия от 01.07.2021 смотреть онлайн. Фильм Снайперша серия 3 на официальном сайте СТБ
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Снайперша | 01.07.2021 | 2021

В 3 серии сериала Снайперша от 01.07.2021 вы увидите, как превосходный план Веры по перевоплощению Нади в погибшую жену Михаила дал свои результаты. Жертва попалась на крючок! Еще вчера Михаил был твердо намерен отменить сделку по покупке комбината, а сегодня все его мысли заняла Надя. Человеком в таком состоянии очень легко манипулировать. Чем, собственно, и пытаются воспользоваться аферисты, навязывая ему подписать договор о купле-продаже. Опомнится ли Михаил? Или же, ослепленный чувствами к Наде, совершит роковую для себя ошибку? Смотрите сериал Снайперша 3 серия от 01.07.2021 прямо сейчас!

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