В 3 серии сериала Снайперша от 01.07.2021 вы увидите, как превосходный план Веры по перевоплощению Нади в погибшую жену Михаила дал свои результаты. Жертва попалась на крючок! Еще вчера Михаил был твердо намерен отменить сделку по покупке комбината, а сегодня все его мысли заняла Надя. Человеком в таком состоянии очень легко манипулировать. Чем, собственно, и пытаются воспользоваться аферисты, навязывая ему подписать договор о купле-продаже. Опомнится ли Михаил? Или же, ослепленный чувствами к Наде, совершит роковую для себя ошибку? Смотрите сериал Снайперша 3 серия от 01.07.2021 прямо сейчас!

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