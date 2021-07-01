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Video: Снайперша: серия 2 от 01.07.2021

Сериал Снайперша 2 серия от 01.07.2021 смотреть онлайн. Фильм Снайперша серия 2 на официальном сайте СТБ
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Снайперша | 01.07.2021 | 2021

Во 2 серии украинского сериала Снайперша главная героиня Вера, узнав о беременности, пытается выйти из игры. Так сказать, уволиться со своей необычной работы. Ведь женщине в положении необходимо отказаться от вредных привычек и стресса, которого в ее нелегком труде предостаточно. Но босс ничего не хочет слышать о беременности и дает задание соблазнить очередного влиятельного бизнесмена. Вера принимает решение изменить тактику и пытается привлечь к делу амбициозную племянницу Надю. Девушка приехала покорять город и на время у нее поселилась. Но так ли провинциалка представляла городскую жизнь? И захочет ли иметь отношение к сомнительной сфере деятельности? Узнайте в сериале Снайперша 2 серии от 01.07.2021 прямо сейчас!

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