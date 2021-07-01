1 серия сериала Снайперша знакомит зрителя с сельской жительницей Надей. Девушка весьма амбициозна и умна. Потому жизнь в Богом забытом селе никак не входит в ее планы. Надя принимает решение поступать в столичный ВУЗ, намереваясь успешно выучиться, получить диплом и устроиться на приличную работу. Бедную девушку ожидает разочарование уже на вступительных экзаменах, которые она с треском проваливает. Но Надя не падает духом. Она для себя решает во что бы то ни стало остаться в городе и поступить в ВУЗ на следующий год. К счастью, добрая тетя Вера соглашается на время взять племянницу под свою опеку. Женщина кажется Наде очень порядочной, хоть и порой некоторые моменты в поведении очень настораживают. Что же скрывает тетя Вера? И как будут развиваться события дальше? Узнайте в сериале Снайперша 1 серии от 01.07.2021 прямо сейчас!

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Смотреть онлайн Снайперша — 2 серия от 01.07.2021