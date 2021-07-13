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Смотрите онлайн сериал Рецепт любви 2 серию от 13.07.2021. Чтобы достойно принять визит свекра, Лариса снимает шикарный особняк, нанимает персонал и преображает свою маму. По приезду сэр Эдуард задает все больше вопросов, тем самым побуждая Ларису к придумыванию новых небылиц. Во время знакомства двух семей происходит много курьезных ситуаций, но все же тайна Ларисы остается не раскрыта. А в конце вечера мама в сопровождении сэра Эдуарда отправляется принимать роды у свиньи, а Лариса и Антон узнают в своем персонале давних знакомых… Чем же обернется эта встреча? Смотрите 2 серию комедии Рецепт любви от 13.07.2021 на сайте СТБ.
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Смотреть онлайн сериал Рецепт любви — 3 серия от 13.07.2021
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