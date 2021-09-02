Вы смотрите трогательный сериал о современных Красавице и Чудовище Пленница 7 серия от 02.09.2021 на сайте СТБ. Лара узнает, что Светлана подала на развод со своим мужем. Девушка пытается придумать, как сделать так, чтобы Аверина никогда не вернулась к Вадиму. Она просит свою беременную подругу дать ей несколько снимков УЗИ, чтобы убедить Светлану, что у Лары и Вадима будет ребенок. В сериале Пленница 2021 Наташа начинает рожать. К ней в больницу приезжает ее коллега Илья, и девушка рассказывает, от кого именно она родила сына. Но станет ли Наталья признаваться в этом и Светлане? Узнаете прямо сейчас в сериале Пленница 7 серия от 02.09.2021 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Пленница – 8 серия от 02.09.2021