Вы смотрите сериал Пленница 5 серия от 01.09.2021, в которой Светлана решает вернуться к своему мужу Алексею. Девушка все еще хочет понять, стоит ли ей верить в то, что рассказал ей Вадим. Светлана начинает расспрашивать Алексея о ситуации, которая когда-то возникла между ним и Левчуком, и муж пытается доказать главной героине сериала Пленница 2021, что именно Вадим был причиной пожара на складе. Чтобы Светлана окончательно поверила в версию Алексея, он предлагает ей поговорить с журналистом, который когда-то написал статью о том, что произошло с компанией «Аверин&Левчук». И Светлана соглашается на эту встречу. Что расскажет девушке журналист? Смотрите в мелодраме Пленница 5 серия от 01.09.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Пленница

Смотреть онлайн сериал Пленница – 6 серия от 01.09.2021