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Video: Пленница: 4 серия смотреть онлайн – 31.08.2021

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Пленница | 31.08.2021 | 2021

Вы смотрите украинский сериал о любви и ненависти Пленница 4 серия от 31.08.2021 на сайте СТБ. Вадиму удается спасти Светлану от изнасилования. Левчук сразу же увольняет и Костю и Лару, понимая, что план с нападением на Свету был придуман гувернанткой. Обиженная Лара звонит в полицию и сообщает, что Вадим удерживает Светлану силой. В сериале Пленница 2021 Илья, коллега и друг главной героини, начинает расспрашивать Алексея о его жене. Муж Светы рассказывает о якобы выкидыше супруги, но Илья понимает, что все это ложь. Парень делится своими опасениями с Натальей и говорит, что подозревает Лешу в пропаже Светланы. Что же будет с героями мелодрамы дальше? Смотрите прямо сейчас в 4 серии от 31.08.2021 сериала Пленница на сайте СТБ.

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