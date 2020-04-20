Смотрите онлайн юмористический сериал Папаньки 3 сезон 7 серия от 20.04.2021. Никита с Ирой наконец перекочевали в загородный дом подальше от серых джунглей! Новая страница жизни рядом с природой и солнечными пейзажами знаменовала мощную волну чувств супругов. И все было бы замечательно, если бы не одно огромное но – приезд «всадников апокалипсиса»! Увидьте их своими глазами в 7 серии комедии Папаньки 2021.

Тем временем маленький манипулятор Юля решила позаботиться о личной жизни своей мамы. Чтобы не оставаться просто гостями в доме дяди Саши, кроха придумала план, как искоренить надоедливых пассий из жизни потенциального папаши. Подействовал ли план маленькой авантюристки? Смотрите сериал Папаньки 3 сезон 7 серия от 20.04.2021 на сайте СТБ – узнайте развязку этой ситуации.

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