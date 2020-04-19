Саша – усатый нянь… Нет! Это не сон, это юмористический сериал Папаньки 3 сезон 6 серия от 19.04.2021. Бросайте все рабочие или домашние дела, время отдохнуть и повеселиться изо всех сил.

Неужели бабник Саша наконец опомнился и влюбился всерьез? Одно дело строить отношения с «той самой», а другое – обуздать ее дочь-разбойницу. Именно это пришлось сделать красавчику в 6 серии комедии Папаньки СТБ. Дочь Маши оказалась еще той хитрюлей. А выходки девочки дали понять Саше, что он уже не тот ловкий и юный орел, как раньше.

А вот у кого проблем с ловкостью не было, так это у Егора. Новоиспеченный бизнесмен всего за один день пережил набег налоговой, пожарной инспекции, полиции и даже экологов! Кто проявил такой пристальный интерес к гриль-бару, который еще даже не успел открыться? Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 6 серия от 19.04.2021 на сайте СТБ – узнайте, кто затеял эти массовые ревизии.

Смотреть онлайн все серии сериала Папаньки 3 сезон

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон – 7 серия от 20.04.2021