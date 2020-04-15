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Video: Сериал Папаньки 3 сезон: Серия 5

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон - 5 серия от (дата). Комедийный фильм Папаньки (2021) 3 сезон 5 серия уже на сайте
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Егор стал первым бизнесменом в деревне? Вика попала в полицейский участок вместе с ночной бабочкой? Ира и Никита подали на развод? Рассказывать много! Лучше смотрите онлайн юмористический сериал Папаньки 3 сезон 5 серия от 15.04.2021 на сайте СТБ.

Ох, этот подростковый максимализм! Дети становятся независимыми личностями со своими принципами, а родителям приходится страдать из-за специфического проявления «автономности» своих чад. В 5 серии комедии Папаньки 2021 Жени пришлось изрядно поволноваться из-за авантюры, которую затеяла старшая дочь Вика. Что набедокурила девушка? И почему педант и по совместительству голова интеллигентной семьи Малышевых оказался за решеткой?

Такое нельзя пропускать! Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 5 серия от 15.04.2021, чтобы узнать ответы на эти вопросы и увидеть:

    — Как Егор открыл свой гриль-бар?

    — Кто присоединился к полицейскому плену Вики и Жени?

    — Какие пытки холостяцкой жизни преследовали Никиту?

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