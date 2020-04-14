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Video: Сериал Папаньки 3 сезон: Серия 4

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон - 4 серия от (дата). Комедийный фильм Папаньки (2021) 3 сезон 4 серия уже на сайте
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Папаньки | 14.04.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн юмористический сериал Папаньки 3 сезон 4 серия от 14.04.2021, ведь самое интересное впереди!

Егор и Света готовились к новоселью! Ну как готовились… Хозяин дома, как настоящий босс, организовал слаженную работу: сын стрижет газон, Саша покупает еду, на Жене покупка напитков. Только вот в 4 серии комедии Папаньки 2021 надоедливый сосед все никак не мог угомониться со своими выходками!

А вот Никита, как всегда, попал в неприятную западню. Супруги не пришли к согласию, куда поедут в этот вечер: на новоселье к Егору или в театр. Споры Иры и Никиты перешли в баттл, ведь каждый пытался перетянуть одеяло лидера на себя.

Смотрите сериал Папаньки 3 сезон 4 серия от 14.04.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать:

    — Как закончилась титаническая битва супругов?

    — Чье возвращение шокировало Никиту?

    — Почему долгожданное новоселье превратилось в настоящий конец света?

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