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Егор и Света готовились к новоселью! Ну как готовились… Хозяин дома, как настоящий босс, организовал слаженную работу: сын стрижет газон, Саша покупает еду, на Жене покупка напитков. Только вот в 4 серии комедии Папаньки 2021 надоедливый сосед все никак не мог угомониться со своими выходками!

А вот Никита, как всегда, попал в неприятную западню. Супруги не пришли к согласию, куда поедут в этот вечер: на новоселье к Егору или в театр. Споры Иры и Никиты перешли в баттл, ведь каждый пытался перетянуть одеяло лидера на себя.

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— Как закончилась титаническая битва супругов?

— Чье возвращение шокировало Никиту?

— Почему долгожданное новоселье превратилось в настоящий конец света?

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