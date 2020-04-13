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Video: Сериал Папаньки 3 сезон: Серия 3

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон - 3 серия от (дата). Комедийный фильм Папаньки (2021) 3 сезон 3 серия уже на сайте
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Папаньки | 13.04.2021 | Сезон 3

Бум беременных, сомнительная бизнес-идея и призрачная благосклонность фортуны – все это ждет вас и папочек в этот раз. Смотрите онлайн юмористический сериал Папаньки 3 сезон 3 серия от 13.04.2021 на сайте СТБ, чтобы быстрее узнать все подробности!

В квартире Жени поселился настоящий бизнесмен: Михаил Маркович оказался человеком с мощной коммерческой жилкой. Мужчина скупил партию водорослей и решил распродать весь стратегический запас жителям подъезда. В 3 серии комедии Папаньки 2021 дедушка убил сразу нескольких зайцев: и увеличил семейный капитал, и помог накопить внуку на мечту, и, похоже, встретил даму своего сердца! Так кто же она, поздняя и страстная любовь Марковича?

А вот для Саши фортуна подготовила необычный сюрприз. Поездка на ярко-желтом кабриолете закончилась непредсказуемо – знакомством с симпатичной незнакомкой! Но при каких нестандартных условиях произошла эта «незабываемая» встреча? И почему после нее мужчина не мог выбросить из своей головы мысли о новой знакомой? Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 3 серия от 13.04.2021, чтобы стать свидетелем этой ситуации и узнать ответы на все вопросы.

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