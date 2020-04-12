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Video: Сериал Папаньки 3 сезон: Серия 2

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон - 2 серия от (дата). Комедийный фильм Папаньки (2021) 3 сезон 2 серия уже на сайте
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Папаньки | 12.04.2021 | Сезон 3

Вы смотрите юмористический сериал Папаньки 3 сезон 2 серия от 12.04.2021. Эти отцы – маленькие мальчишки в телах взрослых мужчин: в головах все еще играет детство, а женщины выполняют роль мам или нянечек.

Света, например, перевоплотилась в роль строгой мамы. Старые вещи Егора, как ненужный хлам, занимали много пространства в новом доме и затмевали ауру новой жизни! В 2 серии комедии Папаньки 2021 на просьбу жены наконец попрощаться с барахлом, благоверный отреагировал, как типичный ребенок. Начал бить руками о пол? Или недовольно топать ногами? Это надо видеть! Смотрите во 2 серии Папаньки 2021.

Один психолог в семье – хорошо, а два – еще лучше! Но не тогда, когда один из партнеров – сердцевед. В такую ​​ситуацию попали Никита и Ира: летали гарпуны, нападали акулы, а в воздухе витал дух вражды. Вот что бывает, когда в одном кабинете встречаются два психолога и бедняга-муж. Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 2 серия от 12.04.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать все подробности.

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