Юмористический сериал Папаньки 3 сезон 15 серия от 06.05.2021 появляется тогда, когда вам необходимы положительные эмоции и релакс. А лучше всего с этой миссией справляются только папаши! Поэтому не отказывайте себе в удовольствии и быстрее наслаждайтесь просмотром.

В 15 серии Папаньки 2021 Саша-Иуда решил искупить свою вину и спасти бизнес Егора, который разрушил собственными руками. Но тот и слышать не хотел извинения и выгнал предателя из своего дома.

А вот ворчливый сосед стал другом всего за один день. Лишь одна экстремальная ситуация показала истинное лицо Бориса Ивановича и сделала его лучшим другом семьи Козаченко. Что именно произошло в тот день? И почему это так кардинально изменило отношение Егора к соседу? Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 15 серия от 06.05.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать все ответы.

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