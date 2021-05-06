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Идеальное и спокойное утро для Иры и Никиты – настоящая утопия. То неугомонные соседи, то бомбежка помидорами… Но на этот раз все оказалось гораздо серьезнее. В 14 серии комедии Папаньки 2021 родители Иры решили развестись! Но это событие принесло больше забот не супругам на грани расторжения брака, а бедным детям!

Как Ира и Никита спасали брак родителей? И как им в этом помог участковый? Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 14 серия от 06.05.2021 – узнайте ответы на все вопросы прямо сейчас.

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