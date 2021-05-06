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Video: Папаньки 3 сезон: 13 серия смотреть онлайн – 06.05.2021

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Папаньки | 06.05.2021 | Сезон 3

Сериал Папаньки 3 сезон 13 серия от 06.05.2021 – ваша доза хорошего настроения. Поэтому не теряйте времени и быстрее проходите смехотерапию от компании пап-весельчаков!

Саша переехал в село, чтобы временно залечь на дно и спрятаться от городских мафиози. Также в городе у него остались два нерешенных дела: Таня и Маша. В 13 серии комедии Папаньки 2021 мужчину не озадачили коллизии на любовном фронте, поэтому он отправился на поиски сельских нимф. Но от любовных проблем, а тем более треугольников, так просто не спрячешься. Поэтому неприятная ситуация не обошла стороной и Сашу… В какую западню попал любимец всех женщин? Смотрите онлайн сериал Папаньки 13 серия от 06.05.2021 – увидьте это собственными глазами.

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