Сериал Папаньки 3 сезон 13 серия от 06.05.2021 – ваша доза хорошего настроения. Поэтому не теряйте времени и быстрее проходите смехотерапию от компании пап-весельчаков!

Саша переехал в село, чтобы временно залечь на дно и спрятаться от городских мафиози. Также в городе у него остались два нерешенных дела: Таня и Маша. В 13 серии комедии Папаньки 2021 мужчину не озадачили коллизии на любовном фронте, поэтому он отправился на поиски сельских нимф. Но от любовных проблем, а тем более треугольников, так просто не спрячешься. Поэтому неприятная ситуация не обошла стороной и Сашу… В какую западню попал любимец всех женщин? Смотрите онлайн сериал Папаньки 13 серия от 06.05.2021 – увидьте это собственными глазами.

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Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон – 14 серия от 06.05.2021