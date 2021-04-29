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Единственным, кто не предал бетонные джунгли, оказался Саша. Бизнесмен имел много дел в городе и не собирался прощаться с его благами. Но, как оказалось, ненадолго… В своем ночном клубе мужчина наткнулся на неприятный сюрприз. В 12 серии комедии Папаньки 2021 Сашей заинтересовалась местная мафия, которая имела на него достаточно серьезные планы. Как владелец ночного клуба нажил себе врагов? И удалось ли ему спастись, скрываясь в деревне? Смотрите сериал Папаньки 3 сезон 12 серия от 29.04.2021 – узнайте, в какую передрягу попал Саша.

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