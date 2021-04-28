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В семье Малышевых наступил настоящий конец света – повзрослела старшая дочь Вика! А это значит, что седина и бессонные ночи отныне стали лучшими друзьями Жени. В 11 серии комедии для семьи Папаньки 2021 бедолаге-папаше пришлось провести беспокойную ночку, полную приключений и сюрпризов…

Не спалось и другим героям: Егору пришлось собственноручно подоить корову, а Никите найти краба. Но самым сложным оказалось выжить! Как отцы попали в такие трудные ситуации? И почему для села эта ночь стала роковой? Смотрите сериал Папаньки 3 сезон 1 серия от 28.04.2021 прямо сейчас – узнайте ответы на все вопросы!