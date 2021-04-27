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Ира и Никита решили пойти на примирение с соседями. Супруги выбрали лучший подарок для соседа-именинника – дорогостоящий телескоп. Но, похоже, в 10 серии комедии Папаньки 2021 Колю заинтересовал не презент, а привлекательная соседка. Эту подозрительную приветливость из своего поля зрения не выпускали жена с перцем и наблюдательный Никита. Как закончились экстремальные соседские посиделки? И почему без пострадавших не обошлось? Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон 10 серия от 27.04.2021 – станьте свидетелем этого адского праздника!

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