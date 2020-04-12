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Этого вечера ждут все ученики: медленные танцы, поцелуи, рассвет, первые ступеньки взрослой жизни… Выпускной – время романтики и чудес! А вот для родителей это судный день, ведь они волнуются, чтобы их чада не наделали преждевременного потомства! Так в 1 серии комедии Папаньки 2021 Женя краем уха услышал телефонный разговор дочери. У бедняги-отца чуть не выскочило сердце, когда он узнал о пикантных планах девушки! Что так напугало заботливого папашу? Узнайте в сериале!

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