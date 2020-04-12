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Video: Сериал Папаньки 3 сезон: Серия 1

Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон - 1 серия от (дата). Комедийный фильм Папаньки (2021) 3 сезон 1 серия уже на сайте
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Папаньки | 12.04.2021 | Сезон 3

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Этого вечера ждут все ученики: медленные танцы, поцелуи, рассвет, первые ступеньки взрослой жизни… Выпускной – время романтики и чудес! А вот для родителей это судный день, ведь они волнуются, чтобы их чада не наделали преждевременного потомства! Так в 1 серии комедии Папаньки 2021 Женя краем уха услышал телефонный разговор дочери. У бедняги-отца чуть не выскочило сердце, когда он узнал о пикантных планах девушки! Что так напугало заботливого папашу? Узнайте в сериале!

А вот сельская жизнь Егора открыла для него новые горизонты: нашествие невыносимых петухов, проблемы с приставучим участковым и горе-сосед! Какие захватывающие приключения мужчины посеяли в селе панику? И почему все жители прозвали Егора маньяком? Не теряйте времени и увидьте это своими глазами – смотрите онлайн комедию Папаньки 3 сезон 1 серия от 12.04.2021!

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Смотреть онлайн сериал Папаньки 3 сезон – 2 серия от 12.04.2021

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