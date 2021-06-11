Во 2 серии сериала Отпуск в сосновом лесу Алла пыталась организовать для Валеры идеальный день рождения, но она даже не думала, что у мужа могут быть другие планы. Он не хочет ехать в ресторан и проводить романтический вечер с женой. Валера настроен работать над диссертацией каждую свободную минуту. Алла относится к затее мужа скептически, ведь он работает над этой диссертацией уже 8 лет.

Оле во 2 серии сериала Отпуск в сосновом лесу нужно встретить брата, но ее автомобиль заглох. На помощь ей тут же пришел Валера. Несмотря на планы Аллы, он предложил подвезти Олю на его машине. В дороге он все-таки решился спросить, почему она его бросила. Узнает ли он ответ на этот вопрос? Смотрите во 2 серии сериала Отпуск в сосновом лесу.

Смотреть онлайн все серии сериала Отпуск в сосновом лесу



Смотреть онлайн сериал Отпуск в сосновом лесу — 3 серия от 11.06.2021