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Video: Отпуск в сосновом лесу: 1 серия смотреть онлайн – 11.06.2021

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Отпуск в сосновом лесу | 11.06.2021 | Сезон 1

В 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу вы познакомитесь с главными героинями – Олей и Аллой. Девушки были подругами в институте, но потом Оля неожиданно уехала.

Теперь у Оли есть муж и ребенок. У ее супруга Гоши больное сердце, поэтому Оля решила организовать для него отдых в лесу. Как же она удивилась, когда узнала, что их соседкой будет Алла! А вот Алла совсем не обрадовалась, когда увидела Олю, и даже захотела уехать домой. Дело в том, что нынешний муж Аллы Валера и Оля когда-то были влюблены друг в друга…

Валера в 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу невольно вспомнит прошлое, да и у Оли старые раны зажили не до конца. Что же будет, когда они встретятся? И не будет ли ревновать Алла? Смотрите в 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу.

Смотреть онлайн все серии сериала Отпуск в сосновом лесу

Смотреть онлайн сериал Отпуск в сосновом лесу — 2 серия от 11.06.2021

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