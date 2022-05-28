В сериале Одна ложь на двоих 4 серия от 28.05.2022 Аня продолжает играть заботливую жену и любящую мать. Появление малыша очень изменило и Влада. Он начал еще внимательнее относиться к жене и во всем ей помогать и угождать. Однако семейная идиллия длилась недолго. Почему? Смотрите в мелодраме СТБ Одна ложь на двоих.

Тем временем Варвара не теряет надежды найти своего малыша. Полиция активно проводит поисковые работы, но пока никаких зацепок нет. Узнав об исчезновении Вариного ребенка, Влад начал ей активно помогать в поисках. Какую шокирующую правду узнал мужчина? Что от него все это время скрывали родные люди? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Одна ложь на двоих 4 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Одна ложь на двоих