В сериале Одна ложь на двоих 2 серия от 28.05.2022 Варя узнает, что беременна. От этой новости она растерялась, ведь ребенок не входил в ее ближайшие планы и вообще семейная жизнь не для нее. Об интересном положении Варвары узнала ее старшая сестра Даша и очень обрадовалась предстоящему пополнению семьи. Даша – опытная мама. Она воспитывает троих замечательных детишек и считает это величайшим счастьем. Что выберет Варя: оставить ребенка и поставить крест на своей карьере или сделать аборт и вернуться в столицу? Смотрите во 2 серии Одна ложь на двоих.

Тем временем ивент-агентство Вари процветает. От клиентов нет отбоя и можно выбирать самые интересные и выгодные заказы. Однако Варваре сейчас не до бизнеса. Она принимает неожиданное решение – назначить Влада руководителем агентства. Почему? Узнайте в мелодраме Одна ложь на двоих 2022.

Смотреть онлайн все серии сериала Одна ложь на двоих

Смотреть онлайн сериал Одна ложь на двоих – 3 серия от 28.05.2022