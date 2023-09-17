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Video: Одна ложь на двоих: 2 серия смотреть онлайн - 17.09.2023

Смотреть онлайн сериал Одна ложь на двоих - 2 серия от 17.09.2023. Мелодраматический фильм Одна ложь на двоих 2 серия уже на сайте
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Одна ложь на двоих | 17.09.2023 | 2023

В сериале Одна ложь на двоих 2 серия от 17.09.2023 Варя узнает, что беременна. От этой новости она растерялась, ведь ребенок не входил в ее ближайшие планы и вообще семейная жизнь не для нее. Об интересном положении Варвары узнала ее старшая сестра Даша и очень обрадовалась предстоящему пополнению семьи. Даша – опытная мама. Она воспитывает троих замечательных детишек и считает это величайшим счастьем. Что выберет Варя: оставить ребенка и поставить крест на своей карьере или сделать аборт и вернуться в столицу? Смотрите во 2 серии Одна ложь на двоих.

Тем временем ивент-агентство Вари процветает. От клиентов нет отбоя и можно выбирать самые интересные и выгодные заказы. Однако Варваре сейчас не до бизнеса. Она принимает неожиданное решение – назначить Влада руководителем агентства. Почему? Узнайте в мелодраме Одна ложь на двоих 2023.

Смотреть онлайн все серии сериала Одна ложь на двоих

Смотреть онлайн сериал Одна ложь на двоих – 3 серия от 17.09.2023

 

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