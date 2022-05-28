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Video: Одна ложь на двоих: 1 серия смотреть онлайн – 28.05.2022

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Одна ложь на двоих | 28.05.2022 | 2022

В сериале Одна ложь на двоих 1 серия от 28.05.2022 Варвара возвращается в родной город, чтобы открыть новый филиал ивент-агентства. Она лучшая организатор праздников, которая может найти подход к каждому заказчику и организовать незабываемое торжество. Варя умеет делать других людей счастливыми, а счастлива ли она сама? Смотрите онлайн в 1 серии Одна ложь на двоих.

В Днепре Варя встречает своего бывшего парня Влада и между ними вновь вспыхивает огненная страсть. Но не все так просто: Владислав женат на милой девушке Ане, которую он вовсе не любит. Мужчина решает развестись с женой, но она ошеломляет его новостью о беременности. С кем останется Влад? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Одна ложь на двоих 1 серия на сайте СТБ.

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