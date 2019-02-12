Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 2 от 16.08.2021 на телеканале СТБ! Во второй серии Катя Богданова знакомится с Ириной, директором детского дома. Замполит Вадим Огнев влюбляется в Катю с первого взгляда, хотя у него – роман с Ириной.
На погранзаставе проходят учения. Герой сериала «Ничто не случается дважды» Огнев попадает в госпиталь: он спасает от гибели мальчика, который случайно забрел в зону учений.
Юная Аглая знакомится с Лидией, бабушкой своего любимого парня Юрия. Лидия Потехина (в прошлом оперная дива) намекает Аглае, что она – не их круга.
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Смотреть онлайн Ничто не случается дважды: 3 серия смотреть онлайн – 16.08.2021
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