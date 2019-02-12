Смотрите онлайн премьеру драматического сериала Ничто не случается дважды серия 1 от 16.08.2021 на телеканале СТБ! Начало 90-х. В военный городок на границе Грузии прибывает молодая пара – Катя и Дима Богдановы. На Кате подвенечное платье – они только расписались. На невесту сразу же обращает внимание замполит Огнев, одинокий волк.

Начальник заставы – майор Илья Ильич Калинин. Он порядочный человек, но запутался в отношениях с женщинами: разбитная Раиса родила ему дочку Аллочку и ждет, когда он позовет ее замуж. Но майор влюблен в Ирину, директора детского дома.

А в это время героиня сериала «Ничто не случается дважды» Аглая Калинина, старшая дочь майора, учится в столичном институте. Она влюблена в одногруппника Юру, сына дипломата. Аглая узнает, что беременна.

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Смотреть онлайн Ничто не случается дважды: 2 серия смотреть онлайн – 16.08.2021