Кто из мужчин Елены оказался в нескольких шагах от раскрытия тайны жены? Смотрите онлайн драматический сериал Неверная 9 серия от 31.05.2021 на сайте СТБ – узнайте прямо сейчас!

Многолетняя паутина лжи, которую так старательно оберегала главная героиня, разорвалась в одно мгновение! Евгений находился в приподнятом настроении от повышения по карьере и ожидания отпуска. В 9 серии драмы Неверная 2021 следователь случайно заглянул в дело об убийстве тезки его жены, но вместо паспорта чужого человека увидел документ Елены. Однако еще больше мужчину шокировал штамп о новом браке его жены!

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Неужели Евгений разоблачил ложь жены?

Состоялся ли серьезный разговор между супругами?

Какое будущее ожидало их семью после шокирующей правды?

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