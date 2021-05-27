В драматическом сериале Неверная 8 серия от 27.05.2021 на сайте СТБ Елена и Алексей встретились после длительной разлуки. Чем был пронизан их разговор: холодом, который остался после былого огня любви или силой прежних чувств? Ответы на эти вопросы смотрите в 8 серии телевизионной драмы Неверная 2021.

Тем временем Евгений был занят расследованием загадочных убийств на дорогах. Большинство доказательств указывали на внебрачного сына мэра. Именно он недавно шантажировал Сергея и чуть не лишил его жизни. В драме Неверная 2021 тесть помог зятю, чтобы тот мог получить санкцию на обыск автомобиля сына конкурента и найти то, что бы окончательно подорвало его авторитет.

Смотрите онлайн сериал Неверная 8 серия от 27.05.2021 и узнайте, удалось ли Евгению найти необходимые доказательства и помочь Сергею выйти в лидеры предвыборной гонки.

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