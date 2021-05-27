Смотрите сериал Неверная 7 серия от 27.05.2021 на сайте СТБ. День Евгения начался как обычно. Мужчина решил проведать старшую дочь перед работой, но внезапно раздался звонок от его подопечного. Тот произнес жуткие слова: правоохранители нашли тело его жены!

В 7 серии драмы Неверная 2021 эта весть оказалась досадной ошибкой. Жизни Елены ничего не угрожало, но эта ситуация ставила под угрозу ее семейное счастье. Правоохранители начали разбираться с личностью умершей женщины с паспортом Елены, а значит они и Евгений могли узнать о ее тайном браке 5-летней давности!

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Удалось ли главной героине выйти сухой из воды?

Почему она снова начала врать самым близким?

Зачем ей срочно понадобилась встреча с Алексеем?

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