Они были преданными, любящими и не представляли своего существования друг без друга. Эта история могла завершиться хэппи-эндом в любой из жизней, но только не в этой… Смотрите онлайн сериал Неверная 6 серия от 26.05.2021 на сайте СТБ, чтобы увидеть, свела ли судьба пару Елены и Алексея вновь…

Главная героиня сделала главный выбор и жертвенно посвятила все свое время воспитанию маленькой дочки, как того хотел Евгений. Роль счастливой мамы сделала жизнь Елены ярче настолько, что она забыла о прошлом в роли бизнес-леди. Но в 6 серии телевизионной драмы Неверная от СТБ она встретила старую подругу Лелю. Та поделилась своими успехами на работе, и именно это пробудило в женщине жажду покорения новых карьерных высот.

В мелодраме Неверная 2021 Елена посетила прежнюю работу, но пришла оттуда с разочарованием. Ей было необходимо начинать все сначала, чтобы вернуть прежние достижения и регалии. Неужели женщина решила пройти тот же путь снова? Или она подалась в совершенно другую отрасль? Смотрите сериал Неверная 6 серия от 26.05.2021, чтобы узнать об этом.

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