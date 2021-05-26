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Video: Неверная: 5 серия смотреть онлайн – 26.05.2021

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Как появление ребенка повлияло на жизнь Елены? И почему героиня наконец решилась отказаться от одной из жизней, которой посвятила всю себя? Смотрите онлайн драматический сериал Неверная 5 серия от 26.05.2021 на сайте СТБ прямо сейчас.

То время, которое роженица провела в больнице, помогло понять простую истину: ложь – не способ жизни, а настоящее самоистязание. Масштабы тайны Елены росли с каждой секундой и причиняли боль тем, кто никогда не должен был узнать о ее существовании.

В 5 серии драмы Неверная 2021 после длительных и мучительных размышлений героиня сделала главный выбор, но ей не хватало смелости признаться любимому человеку в своих грехах. Поэтому Елена выбрала самый легкий путь – бегство, однако судьба решила иначе…

Смотрите онлайн сериал Неверная 5 серия от 26.05.2021 и узнайте:

  • В какую ловушку жизненных обстоятельств попала женщина?

  • Кто из мужчин Елены узнал о ее тайне?

  • Какой была реакция того, кому наконец открылась болезненная правда?

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