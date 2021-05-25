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Старшая дочь Елены решила простить и дать шанс своему парню после предательства. Никита приложил максимум усилий, чтобы заслужить доверие девушки. Но в 4 серии драмы Неверная от СТБ каждый его взгляд и улыбка, адресованные другой девушке, изрядно раздражали Леру.

Девушка находилась в отчаянии, ведь больше не могла доверять любимому человеку. Но еще большую боль ей принесло сообщение от Алексея! Внезапно дочь Елены стала узнала о многолетней лжи и измене матери.

Какими были дальнейшие действия Леры? Неужели она решилась рассказать правду отцу и разрушить когда-то счастливую семью? Узнайте ответы на эти вопросы прямо сейчас – смотрите сериал Неверная 4 серия от 25.05.2021.

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