В сериале Неверная 3 серия от 25.05.2021 на сайте СТБ семья Елены и Евгения оказалась на жизненном перепутье. Появление третьего ребенка заставило главу семейства задуматься над приобретением более просторной квартиры.

В 3 серии драмы Неверная от СТБ мужчина не мог позволить себе многокомнатную квартиру, ведь такая дорогостоящая покупка была не по карману простому следователю. Именно поэтому Женя решил обратиться за помощью к тестю, однако позже сильно пожалел о своем решении…

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