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Video: Неверная: 2 серия смотреть онлайн – 24.05.2021

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Неверная | 24.05.2021 | 2021

Смотрите онлайн сериал Неверная 2 серия от 24.05.2021 на сайте СТБ – узнайте, какое событие поставило под угрозу обе жизни, которые так старательно оберегала главная героиня большую часть своей жизни.

Елена когда-то давно пошла на отчаянный шаг – измену мужу и своей семье. Любовь так вскружила ей голову, что она забыла обо всех табу и правилах. Но во 2 серии драмы Неверная 2021 бумеранг измены вернулся, только не к женщине, а к ее дочери. Лера переживала об отношениях со своим парнем и долго не могла понять, почему он так просто исчез из ее жизни. Но правда не заставила себя ждать, и вскоре девушка увидела Никиту со своей подругой.

Смотрите онлайн сериал Неверная 2 серия от 24.05.2021 и узнайте:

  • Смог ли предатель найти слова оправдания?

  • Как Лера пережила первое жизненное потрясение?

  • Почему поддержка Елены только ухудшила ситуацию и возмутила дочь?

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