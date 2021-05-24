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Елена когда-то давно пошла на отчаянный шаг – измену мужу и своей семье. Любовь так вскружила ей голову, что она забыла обо всех табу и правилах. Но во 2 серии драмы Неверная 2021 бумеранг измены вернулся, только не к женщине, а к ее дочери. Лера переживала об отношениях со своим парнем и долго не могла понять, почему он так просто исчез из ее жизни. Но правда не заставила себя ждать, и вскоре девушка увидела Никиту со своей подругой.

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Смог ли предатель найти слова оправдания?

Как Лера пережила первое жизненное потрясение?

Почему поддержка Елены только ухудшила ситуацию и возмутила дочь?

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