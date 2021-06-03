Перед ней снова встал важнейший судьбоносный выбор: лишить свободы отца ее детей или второй раз предать мужчину, который полюбил ее раз и навсегда. Что выбрало ее сердце? Смотрите онлайн сериал Неверная 16 серия от 03.06.2021 на сайте СТБ – не пропустите неожиданный финал истории с двойным дном.

Елена не могла дать ложные показания о Евгении и лишить своих детей родного отца. Более того, женщина обратилась к своему отцу со связями, чтобы он помог вытащить зятя из тюрьмы.

В 16 серии телевизионной драмы Неверная 2021 о выходе на свободу Евгения узнал Алексей. Кажется, мужчина окончательно потерял голову от навязчивых мыслей о дочери и жене. А от слов Елены об их расставании и невозможности видеться с Катей пришел в бешенство, ведь захотел лишить жизни ту, которую любил больше всего…

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