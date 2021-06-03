Есть ли вещь, которую невозможно не простить? Ответ на этот вопрос знает она – главная героиня драмы, которая показала обе стороны лжи. Смотрите онлайн сериал Неверная 15 серия от 03.06.2021 на сайте СТБ.

Евгений в порыве ярости совершил ужасное: он набросился на Алексея и избил его до полусмерти. Мысль, что его злейший враг может украсть еще и маленькую Катю, в телевизионной драме Неверная 2021 превратила главного поборника за справедливость на дьявола без малейшего сочувствия.

Вскоре муж Елены извинился за опрометчивый шаг, но Алексея не растрогали искренние признания Евгения. Больше всего обиженный мужчина хотел мести, лишив преступника свободы.

Смотрите онлайн сериал Неверная 15 серия от 03.06.2021 и узнайте:

Простил ли Алексей своего обидчика?

Кто хотел убедить его не писать заявление на Евгения?

Неужели честный следователь попал в сети, в которые до этого ловил преступников?

Смотреть онлайн все серии сериала Неверная

Смотреть онлайн сериал Неверная – 16 серия от 03.06.2021