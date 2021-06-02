В сериале Неверная 14 серия от 02.06.2021 Леля заняла место Елены: стала женой ее мужа, матерью ее детей и хозяйкой в ​​ее доме. Но она не смогла стать такой же нужной и любимой, ведь на чужом несчастье свое счастье построить невозможно…

От собственной дочери в 14 серии телевизионной драмы Неверная 2021 отказался Сергей. Мужчина не мог простить Елене ее отчаянное признание перед знакомыми и объективами десятков камер, которое разрушило все его старания. Он не хотел слышать никаких извинений и в телевизионной драме Неверная 2021 выгнал дочь из родительского дома. Но карма «отблагодарила» ему расставанием с молодой любовницей Викой, которую больше не интересовал старый и не успешный мужчина.

Как на такое признание отреагировал Сергей? И не стала ли эта ситуация роковой для его жизни? Смотрите онлайн сериал Неверная 14 серия от 02.06.2021 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы прямо сейчас.

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